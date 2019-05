O site do PÚBLICO, bem como as suas aplicações, estiveram inacessíveis durante as primeiras horas da manhã de hoje. Uma falha técnica alheia ao jornal, que também afectou outros sites de informação, esteve na raiz do problema. Durante as próximas horas, a normalidade irá ser restabelecida. Pelo sucedido o pedido de desculpa aos nossos leitores.

A Direcção