Polícia Judiciária faz buscas no fisco e detém funcionária

A Polícia Judiciária (PJ) está a fazer buscas na Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), tendo detido uma funcionária suspeita de vender dados do fisco e de apagar do respectivo sistema informático algumas informações relevantes.

Em causa está a alegada prática de corrupção activa e passiva, mas também de outros dois crimes: violação do segredo por funcionária e falsidade informática. As autoridades também realizaram buscas num escritório de advogados, a Taveira e Associados, sediada em Lisboa, sendo possível que venham a ser detidos mais suspeitos envolvidos neste caso.

É a Operação Duo Facie, o nome com que a PJ baptizou este inquérito.

A denúncia partiu de dentro da própria administração fiscal. Quem o confirmou foi o gabinete do ministro das Finanças, Mário Centeno, que adiantou ao PÚBLICO que os factos que deram origem a este processo foram “objecto de denúncia e comunicação pela AT às entidades competentes”. O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, contando com a colaboração da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Judiciária.

Coordenado por António Taveira, o escritório de advogados em causa especializou-se em insolvências, bem como em direito comercial, fiscal e administrativo. “Os seus advogados primam por possuírem um elevado padrão ético, prestando serviços jurídicos de excelência”, refere o site da firma.

Uma nota de imprensa da Polícia Judiciária dá conta de que foram realizadas 13 buscas, domiciliárias e não domiciliárias, em Lisboa, Mafra, Coruche, Alcochete, Montijo e Vendas Novas. Um desses locais foi a Direcção de Finanças de Lisboa, na Baixa, junto à sede da administração fiscal.