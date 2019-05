André Ventura troca debate da RTP por comentário desportivo

No cenário montado para o debate eleitoral promovido pelo canal público, estavam uma dúzia de cadeiras para os partidos sem representação no Parlamento Europeu, mas apenas dez estavam ocupadas. Marinho e Pinto (PDR) decidiu não comparecer no debate desta segunda-feira da RTP por não concordar com o modelo de discussão, mas a ausência mais vezes notada pelos intervenientes foi a de André Ventura (coligação Basta).

À mesma hora, Ventura tinha tempo televisivo uns canais mais à frente, num programa de comentário desportivo, promovido pela CMTV, que tradicionalmente conta com o professor universitário às segundas-feiras.

A moderadora e também directora de informação da RTP, Maria Flor Pedroso, afirmou, no começo da emissão, ter sido apenas informada da ausência da coligação Basta durante esta segunda-feira, não tendo a coligação se feito representar por outro membro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Marinho e Pinto não marcou presença no debate da RTP, mas em protesto, justificando que deveria ter sido antes convidado para o debate com os partidos com membros eleitos. O canal público justificou que o agora candidato pelo PDR tinha sido eleito na actual legislatura pelo MPT, que agora não tinha apresentado lista de candidatos.

Na próxima segunda-feira a RTP realiza o último debate eleitoral com os cabeças-de-lista de PS, PSD, CDU, CDS e BE.

As eleições europeias realizam-se em Portugal a 26 de Maio.