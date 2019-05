A 13 de Maio, Sócrates reapareceu na campanha do CDS. E Costa voltou a ser o “crucificado”

José Sócrates voltou esta segunda-feira a aparecer na campanha do CDS, mas o alvo foi, mais uma vez, António Costa. Nuno Melo acusou mesmo os socialistas de espalharem pela Europa a convicção de que os portugueses gastam o dinheiro da Europa “em vinhos e mulheres”.

Nuno Melo terminou o dia em Coimbra, com um jantar num restaurante de Coimbra, que reuniu cerca de 150 apoiantes. O repasto/comício estava marcado para as 20h, mas o candidato só chegou com 50 minutos de atraso. Mas a demora acabou por ser ainda maior: a deputada e vice-presidente do CDS Cecília Meireles era a convidada da noite, mas, devido a trabalho parlamentar, acabou por atrasar o evento até às 21h58.

O discurso do cabeça-de-lista do CDS ao Parlamento Europeu começou atrasado, mas com uma manifestação de fé e referências a coisas que “não acontecem por acaso”.

“Estamos num partido democrata cristão, grande parte dos seus simpatizantes e militantes têm fé e quando no dia 13 de Maio [dia das comemorações em Fátima] constatamos uma vez mais que somos o 13.º partido no boletim de voto, eu acredito que estas coisas não acontecem por acaso. O CDS faz campanha com fé, eu pelo menos tenho. Eu, que acredito na providência divina, [acredito que], com a ajuda de todos, o CDS vai vencer.”

Ultrapassada a questão da fé, Melo atirou-se àquele que tem sido o seu principal alvo, António Costa, chamando-lhe “o candidato do PS às eleições europeias e acusando-o de “tentar esconder todos os dias o candidato formal, Pedro Marques”.

“Dizia ontem [António Costa] em Mangualde: nós nunca perdoaremos quem, depois de nos ter posto sob o jugo da austeridade, ainda nos quis castigar [com mais austeridade]. Nós também não. E há uma imagem que acompanhará toda a campanha. De cada vez que António Costa tiver o cinismo de nos querer relacionar com a austeridade terá sempre esta imagem”. E logo mostrou uma fotografia do actual primeiro-ministro abraçado a Sócrates. “A austeridade está aqui, tem rostos, chama-se António Costa e José Sócrates”, acrescentou.

“Preocupado que está com a austeridade escolheu para o Parlamento Europeu cinco ex-governantes de José Sócrates, começando por Pedro Silva Pereira que, enquanto governante, congelou pensões mínimas e sociais. As pensões dos mais pobres”, disse ainda.

Mas Nuno Melo subiria ainda o nível das críticas ao actual primeiro-ministro: “Não perdoamos que a família dos candidatos socialistas portugueses à liderança do Parlamento Europeu façam da política preconceito à nossa custa. Não perdoamos que quem António Costa apoia diga que, referindo-se a Portugal, que gastamos o dinheiro da Europa em vinhos em mulheres. Cada vez que os socialistas aqui governam criem por essa Europa fora essa conclusão ou essa convicção.”

Afirmando que o PS “não aprende com os erros” deu a ideia que Costa tem outros planos para além de ser primeiro-ministro: “Se nada for feito, infelizmente, o caminho poderá ser esse [o das dificuldades ou crise] e não tem a ver com o Diabo. Por alguma razão o dr. António Costa agora quer ir embora e sonha com um destino algures próximo de Bruxelas. Por alguma razão será”, afirmou, numa referência às notícias que dão o líder socialista português como potencial candidato a um cargo europeu, objectivo que o próprio negou.

Já no final do discurso, Melo fez uma clara colagem do PS a José Berardo aproveitando a polémica sobre as suas declarações na Assembleia da República sobre as suas dívidas à banca. O candidato do CDS trazia duas afirmações de Berardo sobre Sócrates. A primeira: “Portugal precisa de um primeiro-ministro como Sócrates para dar a volta ao país.” A segunda: “Sócrates tentou fazer alguma coisa pelo país e foi trucidado.”

Cecília Meireles, que falou a seguir a Melo, centrou o discurso nas críticas ao Governo, mas também explorou o tema Berardo, lembrando que foi o PS que deu um museu ao comendador e que foi já este Governo que lhe renovou o contrato em 2016.