Mértola celebra o Festival Islâmico e as suas ruas são um imenso souk

A tradição leva uma década (e duas de inspiração): a cada par de anos, a herança islâmica de Mértola enche as ruas com cores, cheiros e sabores de outros tempos. Num mercado ao ar livre, coberto com tecidos coloridos, encontram-se produtos da terra mas também de Marrocos, Tunísia, Egipto ou Espanha. Cabedais, djellabas, incenso, especiarias, sândalo, chá de menta, bijutaria, cerâmica e doçaria são algumas das atracções nas bancas espalhadas pelas ruas estreitas e íngremes. Aqui, o ritual de compra ainda é o que era: a arte de regatear um bom preço é bem-vinda.

O cruzamento de culturas não se limita ao souk. A fusão passeia também pelo extenso programa cultural que se junta à festa. Além de demonstrações de artes e ofícios, há passeios de barco no rio Guadiana, exposições de instrumentos de corda do Médio Oriente, Al-Andaluz e Magrebe, e de fotografias captadas por Miguel Claro e Jesus Botaro, oficinas onde se revelam as técnicas da henna, do ritual do chá, da extracção de óleos essenciais, da viola campaniça, da percussão, da latoaria e da dança oriental, e conferências (entre elas, O hammam hoje e ontem, na medina e no mundo por Maria Cardeira Silva, Principios de la educación en el Islam por Jalid Nieto, La sabiduria del ayuno com Shaid Ahmed Bermejo, e Agostinho da Silva e o Islão com Fabrizio Boscaglia).

Para os mais novos há um espaço com insufláveis, jogos e pinturas (aberto sábado, entre as 10h e as 20h, e domingo, das 10h às 18h) e contos mediterrânicos na Gruta das Histórias.

Foto Bombino faz parte do lote de convidados musicais CMM

A compor o encantamento está a música: a Praça Luís de Camões recebe as melodias de Ricardo Ribeiro e Ganhões de Castro Verde, O Gajo, Três Bairros & Sebastião Antunes (dias 16, 17 e 18, respectivamente, às 22h30); no Cais do Guadiana, ouvem-se Omiri & Belectronic, Speed Caravan & 47 Soul e Bombino Duoud & DJ Le Mood Du Mahmood (pela mesma ordem, às 24h).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O espectáculo de encerramento (dia 19, às 18h30, no Largo Vasco da Gama) junta em palco as Adufeiras do Rancho Folclórico de Monsanto, Os Alentejanos, a Companhia Al Yamal e os grupos corais da Mina de S. Domingos, Guadiana de Mértola e Os Caldeireiros de S. João.

Fotogaleria

10.º Festival Islâmico de Mértola MÉRTOLA Centro histórico

De 16 a 19 de Maio. Quinta a sábado, das 10h às 23h; domingo, das 10h às 18h30.

Entrada livre

www.festivalislamicodemertola.com