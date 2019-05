O que une as pessoas? O que as mobiliza? Não na lógica do entretenimento, mas sim na da luta, da perseverança, na projecção num futuro? O que as faz sair do seu conforto para lutarem por algo que as transcende? Darem de si para algo que não é seu, no sentido proprietário do termo, mas sem o qual não se definiriam, afinal?

A destruição testemunhada por todos de um símbolo universal da Cultura deixou bem claro o poder do património, ainda tão mal entendido por tantos: visitada por cerca de 13 milhões de pessoas ao ano, baseando a sua atractividade numa história com praticamente nove séculos e personificando o rasgo do movimento gótico na Europa Medieval, a Catedral de Notre-Dame viu, aparentemente num acidente fortuito, parte significativa desta sua certificada atractividade desaparecer e, quase em simultâneo, erguer-se uma nova, ancorada por completo nos homens de hoje e na sua possibilidade “patrimonial” de futuro.

Em escassas horas, um monumento do século XII ganhou uma roupagem adicional, uma segunda camada de ícone neste tumultuoso século XXI – século, afinal, tão incerto e angustiante nas relações entre povos e nações: movidos e mobilizados não por uma desgraça causada por homens sobre outros homens, não por um cataclismo natural sobre gentes indefesas, mas sim por um aparente acidente, fortuito, casual, sem propósito algum que não o da mera fatalidade que escapa ao nosso controle.

A algo tão eventualmente opaco em significado para muitos, símbolo de uma só crença religiosa, ostentadora de uma complexa e imponente estrutura de pedra e madeira, velha de quase 900 anos, edificada num país, numa cidade, numa capital concreta, respondem, afinal, inúmeros cidadãos, franceses e outros, abastados e menos abastados, na forma individual, familiar ou como empresas. Geram-se consensos e solidariedades entre governantes de França, da Europa e empatia de outros líderes mundiais. Desenha-se um horizonte temporal de reconstrução – parcial, total – espantosamente célere para um edifício tão largo em história, tão extenso em significados e tão brutalmente amputado.

Como se uniram estas pessoas? O que as mobilizou? Pelo que lutam, pelo que perseveram, como se projectam no futuro, ao lutarem por algo que claramente as transcende, tanto a montante como a jusante? Como se sentem tão proprietários deste bem comum?