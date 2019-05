Mulher morre esfaqueada em Viseu. Há ainda dois feridos

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas na tarde desta segunda-feira, no Bairro de Santo Estêvão, em Viseu, na sequência de uma agressão com arma branca, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo a mesma fonte, o crime ocorreu pouco antes das 18h, na Rua do Viriato, no Bairro de Santo Estêvão, na periferia da cidade de Viseu. Ao PÚBLICO, o CDOS disse que a vítima mortal é uma mulher com 50 anos e os feridos graves são dois homens, de 22 e 40 anos, que já foram transportados para o hospital distrital de Viseu.

O comandante Victor Rodrigues explicou que a PSP foi chamada porque havia um homem que “aparentemente estava violento” na via pública. “Quando chegaram ao local, os agentes depararam-se com o indivíduo já estatelado no meio do chão, na via pública, tudo aparentando que se tenha atirado do segundo andar do prédio”, contou.

Segundo o comandante, depois os agentes entraram no prédio e “encontraram a senhora com evidentes sinais de ferimentos, a sangrar abundantemente e inanimada, e o companheiro ou marido a tentar reanimá-la”.

O homem também estava ferido, tendo “a lâmina de uma faca na boca”, acrescentou. Encontrado no chão, na via pública, o homem que terá um grau de parentesco com o casal é considerado ferido grave e foi encaminhado para o hospital de Viseu.

“No caso do companheiro ou marido da senhora, a gravidade não será tanta, mas também não conseguiu prestar qualquer declaração, em virtude do ferimento que tinha na boca”, referiu Victor Rodrigues.

A PSP aguarda a chegada ao local da Polícia Judiciária (PJ), que tem a competência deste crime. “As motivações não estão apuradas. Vamos deixar isso para a PJ”, acrescentou o comandante.

Ao local deslocaram-se elementos dos Bombeiros Voluntários de Viseu, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da PSP.

A PSP remeteu para mais tarde esclarecimentos sobre o crime.