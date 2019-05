Semana começa com risco de incêndio, mas temperaturas vão baixar

Não ponha já de lado a roupa de meia-estação. Apesar das temperaturas altas que se fizeram sentir durante o fim-de-semana, o Verão ainda não veio para ficar. A partir desta segunda-feira e até quinta-feira, os termómetros vão continuar a registar temperaturas altas, mas o céu nublado vai regressar acompanhado por uma descida das temperaturas e da possibilidade de aguaceiros em todo o país.

A partir do final da semana, os termómetros registam descidas de temperatura que oscilam entre os dez e os 15 graus. Na quinta-feira, regista-se em todo o país uma descida generalizada da temperatura, com as máximas a baixarem até aos 21 em Lisboa, 19 no Porto e 24 em Faro.

Esta segunda-feira, os distritos de Lisboa, Leiria e Setúbal estão sob aviso amarelo. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as máximas vão chegar aos 35 graus Celsius na capital, com Leiria a bater nos 34 e Setúbal a registar 36 de máxima. O aviso amarelo estará em vigor até às 20h de hoje.

O distrito de Faro está também sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima. O alerta estará em vigor até às 12h desta segunda-feira. O IPMA prevê céu limpo acompanhado de vento fraco.

Além de Lisboa, Leiria e Setúbal, os distritos de Santarém e Beja deverão chegar aos 35 graus esta segunda-feira. Também Braga e Castelo Branco vão ter temperaturas altas com 32 graus e Portalegre, Coimbra e Porto registam temperaturas entre os 30 e os 31 graus Celsius.

Devido às altas temperaturas registadas durante o fim-de-semana, que se deverão manter até quinta-feira, o Governo decretou a proibição de queimadas até terça-feira, nos distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal.

Nos Açores, esta segunda-feira será marcada por períodos de céu muito nublado com abertas e períodos de chuva durante a tarde. No grupo central, a previsão é semelhante com possibilidade de aguaceiros para o fim do dia. No resto da semana, as temperaturas rondarão os 20 graus, com céu geralmente nublado.

Na Madeira, a semana começa com temperaturas a rondarem os 25 graus no Funchal e os 22 em Porto Santo. No resto da semana, esses valores deverão manter-se, fazendo-se acompanhar de céu nublado no território insular.

Risco de incêndio mantêm-se

O risco de incêndio continua elevado devido às temperaturas acima da média para a estação do ano. Loulé, São Brás de Alportel, Tavira e Alcoutim, no distrito de Faro, são os concelhos em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Estão também em risco muito elevado de incêndio 13 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Guarda e Bragança.

Há ainda 40 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Santarém, Lisboa, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança em risco elevado de incêndio.