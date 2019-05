Presidente da República recebe partidos a 7 de Junho

O Presidente da República vai ouvir os partidos um mês depois da crise política mais recente provocada pela ameaça de demissão do primeiro-ministro. As audiências realizam-se todas no mesmo dia - a 7 de Junho - a partir das 10h da manhã e inserem-se na ronda regular que Marcelo Rebelo de Sousa costuma fazer na sequência dos actos eleitorais.

Recorde-se que após a declaração de António Costa ao país, na qual fez depender do chumbo das apreciações parlamentares dos professores a sua permanência à frente do Governo, Assunção Cristas pediu uma audiência ao Presidente da República que não chegou a ser marcada.

Dias depois de ouvir os partidos, Marcelo Rebelo de Sousa parte para Cabo Verde para assinalar o 10 de Junho.