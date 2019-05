João Ferreira responde a Rio: se o fascismo nunca existiu em Portugal… “estamos conversados”

Foi uma forma airosa de não responder directamente à pergunta sobre o que sente ao ver o PCP apelidado de partido da extrema-esquerda por Rui Rio. João Ferreira preferiu, primeiro, dizer que o PSD é que andou a “impor retrocessos aos portugueses e a tentar convencê-los que era empobrecendo as pessoas que o país ia ficar melhor”. Mas perante a insistência dos jornalistas, o candidato da CDU afirmou que ouvir Rui Rio dizer há pouco tempo “que nunca existiu fascismo em Portugal”. “Uma pessoa que afirma isto… diz muito sobre o seu referencial político e ideológico. Estamos conversados.”

“Alguém que nega que em Portugal existiu a mais longa ditadura da Europa, uma ditadura fascista… não é preciso muito mais. Todo o seu referencial [de Rio] é elaborado a partir desta posição. Estamos conversados sobre o posicionamento político e ideológico de Rui Rio”, insistiu João Ferreira.

“A prática é o melhor critério da verdade e a CDU, independentemente do qualificativo que Rui Rio possa usar para caracterizar a CDU, está associada nestes últimos anos a todas e cada uma das medias que permitiram melhorar a vida das pessoas e que introduziram alguma justiça social”, acrescentou. Para logo a seguir corrigir-se: “Pouca [justiça social], porque não tivemos um Governo de esquerda, mas sim um Governo minoritário do PS” a que a CDU apenas conseguiu “condicionar” em alguns aspectos. E por isso é que João Ferreira aproveita para dizer que não se pode “dar força a Rui Rio para andar para trás ou dar ao PS a força que pretende para se livrar dos condicionamentos à sua esquerda”.

João Ferreira falava no final de uma curta arruada na zona mais antiga do Montijo, em que foi acompanhado com cerca de meia centena de apoiantes, e também abordou a questão do controlo público de sectores vitais para o país para criticar os custos das telecomunicações e criticar o Governo por ter cedido à pressão da Vinci na escolha do local para o novo aeroporto. Deu também como exemplo, os CTT, cuja privatização o PCP propôs reverter na Assembleia da República mas PS, PSD e CDS chumbaram.

“A intenção é recuperar o controlo estratégico [de sectores e empresas] e pô-los a funcionar ao serviço do país”, argumentou o comunista, justificando-se: “O que a CDU defende não é nada que outros países não estejam a fazer. A Alemanha constituiu um fundo púbico para reforçar as posições do Estado em empresas e sectores estratégicos. Aquilo que Portugal está a sentir por prescindir de uma posição pública, forte e determinante nesses sectores estratégicos, está a ser assegurado por outros países, como a Alemanha, que não só mantêm mas reforçam a sua presença” noutros países.

“No Montijo pode sentir-se o reflexo de entregar sectores e empresas estratégicas a estrangeiros, como o favor que o Governo entendeu fazer à multinacional Vinci, prescindindo de uma infra-estrutura estratégica para o futuro do país como é o novo aeroporto de Lisboa e criando aqui uma espécie de aerogare no Montijo, atamancando uma solução que vai trazer prejuízo para o concelho.”