Europeias de 1987 foram eleições a meio gás

As primeiras eleições europeias em Portugal ocorreram numa peculiar conjuntura. No domingo 19 de Julho de 1987, os eleitores foram chamados a dupla tarefa: escolher os primeiros eurodeputados – os que estavam no Parlamento Europeu desde 1986, após a adesão à então CEE tinham sido designados com base na representatividade da Assembleia da República; e eleger o Parlamento depois da aprovação, em 3 de Abril, de uma moção de censura do PRD (Partido Renovador Democrático, da entourage do ex Presidente da República, General Ramalho Eanes), apoiada pelo PS e PCP.

Continuar a ler