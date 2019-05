Clima de campanha aquece no pós-crise

A pré-campanha das eleições europeias foi engolida pela crise política. Durante oito dias, os recuos e avanços nas votações dos professores e a possibilidade de o Governo não cumprir o mandato até ao fim ofuscaram o discurso dos candidatos. Nos primeiros dias do pós-crise, o ambiente aqueceu. E as palavras endureceram. Começou a campanha oficial, com ataques personalizados e frases provocatórias.

António Costa: “PSD e CDS continuam a insistir candidatos que são muito engraçadinhos para debates em televisão”

O primeiro-ministro pode não andar todos os dias no terreno da campanha, mas quando anda faz pontaria aos adversários. Horas depois de ter dado por concluída a crise política que se iniciou com a sua ameaça de demissão, criticou os candidatos dos partidos da direita. “Para nós, estar na Europa é bom, mas não é estar de braços cruzados, não é estarmos passivos à espera que os outros decidam por nós. Por isso, impressiona-me como PSD e CDS continuam a insistir a apresentar candidatos que são muito engraçadinhos para debates de televisão, mas que ao fim de 10 anos não são capazes de dar um único exemplo de qualquer contributo para melhorar a vida de qualquer português ou para ter criado melhores condições para qualquer empresa em Portugal”, disse António Costa em Leiria.

Assunção Cristas: “É essa a má cara do candidato PS”

A líder do CDS, que também andou em campanha durante o fim-de-semana, não deixou António Costa sem resposta. Assunção Cristas referiu-se à “má cara do candidato do PS” que se deve ao “desinvestimento” e à “má execução” dos fundos. “Só posso esboçar um sorriso porque António Costa tem um cabeça de lista que é a cara do desinvestimento, a cara da má execução dos fundos, que é cara lamentável de uma governação perdida para o desenvolvimento nosso país, do mundo rural e do Interior. É essa a má cara do candidato PS”, lamentou Cristas. Mas a centrista não negou que o “grande Nuno Melo”, cabeça de lista do CDS às europeias, tenha “uma cara engraçada”, por oposição a outras. “É a cara da voz de Portugal na Europa e dos interesses portugueses na Europa.”

Rui Rio: “O PS é uma ponte para o extremismo de esquerda”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Rui Rio entrou na campanha para falar sobre pontes. Disse que “o PSD é uma ponte para a moderação e democracia enquanto o PS pode combater o extremismo de direita, mas não combate o extremismo de esquerda”. Aliás, concluiu o social-democrata: “O PS é uma ponte para o extremismo de esquerda.” Rui Rio não entrou na disputa de quem é o mais engraçadinho ou quem tem a pior cara, mas sublinhou que o PSD “não tem medo de mostrar” o seu cabeça de lista às europeias. “Ao contrário do PS que procura esconder o seu candidato, procuramos fazer o contrário, mostrar toda a nossa lista”, disse.

Marisa Matias: “Estamos a ver quem diz a melhor piada? Quem ataca melhor a outra pessoa?

A história do engraçadinho também não passou despercebida ao Bloco de Esquerda, que aproveitou para dar um recado a todos os outros partidos. “Devíamos concentrar-nos na discussão daquilo que são as propostas, o que fizemos, a avaliação do trabalho. Assim, as pessoas percebem quais são as diferenças das propostas a eleições”, disse Marisa Matias. “De outra forma, estamos a ver quem diz a melhor piada? Quem ataca melhor a outra pessoa? Isso não acrescenta nada. Isso só acrescenta uma coisa: abstenção”. Ficou registado o alerta.