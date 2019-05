João montou uma “emboscada” fotográfica aos cavaleiros de Moita e Viana do Alentejo

Para João Botas, os últimos dias de Abril tiveram uma cor especial. Durante quatro dias, o fotógrafo montou estúdio num baldio entre Moita e Viana do Alentejo e fez uma "emboscada” fotográfica aos mais de 300 cavaleiros portugueses e estrangeiros que seguiam o carro-andor da Nossa Senhora da Boa Viagem, santa padroeira de Moita, em direcção ao Santuário da Nossa Senhora D’Aires. O retratista de Óbidos montou uma tela verde de grandes dimensões, pintada pela sua própria mão, num ponto de passagem dos cavaleiros. “Nem tive de lhes pedir que posassem”, explicou João Botas, ao telefone com o P3. “Eles viam a tela e aproximavam-se naturalmente para o retrato.”

Fez mais de 50 retratos. E filmou o processo. “O meu interesse nunca foi fotografar a viagem do grupo, o percurso, mas sim obter retratos dos romeiros”, sublinhou. João Botas desenvolve — desde 2017 e sem quaisquer apoios institucionais — um projecto dedicado exclusivamente às tradições portuguesas que pode ser visto, na íntegra, no seu site e na sua conta de Instagram. “Já retratei membros do rancho folclórico das Caldas da Rainha, pastores do Gerês e da Serra da Estrela, moradores da região do Alqueva e, proximamente, irei retratar os mariscadores da Lagoa de Óbidos”, descreveu. Faltavam-lhe cavaleiros. “Retratar cavaleiros era algo que procurava fazer há algum tempo. Vi nesta romaria a oportunidade ideal para alargar o projecto.”

Durante as primeiras décadas do século XX, a romaria realizava-se sempre em Setembro e reunia lavradores dos dois concelhos que procuravam obter a bênção da santa padroeira de Moita para os animais e para as colheitas. Porém, durante 70 anos, a tradição não se cumpriu. Em 2001, com o apoio da Associação dos Romeiros da Tradição Moitense e da Associação Equestre de Viana do Alentejo, as câmaras municipais de Moita (Setúbal) e Viana do Alentejo (Évora) decidiram recuperar o costume e conferir-lhe, além do cunho religioso, um cariz mais lúdico e aberto a todos. Desde então, a Romaria a Cavalo – Moita a Viana do Alentejo já recebeu vários prémios de turismo, nomeadamente um galardão do concurso Mais Alentejo, na categoria Mais Tradição, e um Prémio de Turismo do Alentejo que, em 2013, o considerou o melhor evento do ano.

