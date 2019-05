O dia da libertação

No dia 13 de Maio de 1888, a Princesa Isabel, filha de D. Pedro II do Brasil, assinava o diploma que decretava o fim do último reduto daquela que foi uma das mais infames tragédias que a humanidade infligiu a si própria: a escravatura transatlântica, alicerce da colonização das Américas. Na Baía, o pequeno município de Santo Amaro da Purificação, berço de Caetano e Bethânia, também eles descendentes de escravos, é a única cidade do país que comemora a data desde o ano seguinte à assinatura da chamada Lei Áurea. (...)

Hoje é dia de homenagear os que foram arrancados de África, os tantos que não resistiram aos horrores da travessia, os desterrados, vendidos como cabeças de gado, os torturados nas plantações de açúcar e depois de café, os que nasceram e morreram em senzalas, reduzidos a condição de subespécie, explorados, humilhados, agrilhoados, aniquilados, vergastados, violados, amputados, assassinados. (...)

Muito está ainda por saber. Como é que a escravatura definiu o actual contexto africano? Qual é a verdadeira dimensão das consequências demográficas, económicas, políticas e sociais? De que forma a escravização moldou as distorções do Brasil contemporâneo? Qual foi, afinal, a contribuição para um cenário global onde 1% da população detém 80% da riqueza mundial? (...)

André Baptista, Porto

Berardo pelo almoço

(...) Para adquirir acções do BCP, Joe Berardo contraiu um empréstimo na CGD dando como garantia o valor das acções adquiridas e que, como se veio a verificar, perderam a quase totalidade do seu valor. Assim até eu ou qualquer outro cidadão podia ser capitalista!

Os portugueses pagaram e bem caro e continuam a pagar a gestão ruinosa e danosa dos bancos nacionais. Se este facto, só por si, é difícil de digerir, custa ainda mais ouvir uma dessas personagens ter o desplante de gozar connosco através da TV. Palavra de honra que até o almoço me caiu mal! (...)

Hélder Pancadas, Sobreda

A revolta dos honestos

É impressionante a lata de alguns, ou, melhor dizendo, a falta de ética e de vergonha que mostram sem qualquer escrúpulo. Como é que Joe Berardo consegue dizer com ar sério “eu pessoalmente não tenho dívidas”. Para Joe Berardo e muitos como ele só devia haver o caminho dos tribunais e da prisão. Infelizmente casos como este acabam sempre em nada e é por isso que cada vez mais situações como esta se repetem. Quando será que os honestos se revoltam?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Basta de “berardices”

Depois de ver o comportamento e ouvir o comendador Joe Berardo na Assembleia da República, não tenho dúvidas que qualquer junta médica (de psiquiatras), por mais exigente que seja, o dará como inimputável. Assim poderá haver formas legais de os bancos credores de centenas de milhões assumirem o controle das empresas que possui até liquidarem o total dos débitos do comendador, embora dando-lhe mensalmente o bastante para sobreviver (pobre como está um salário mínimo deve chegar).

Manuel Gonçalves, Braga