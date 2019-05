Nova campanha da TAP tem voos desde 26 euros para a Europa

A TAP tem no ar a campanha europeia Best Price, que promete voos desde 26 euros por trajecto. O preço mais económico, tanto de Lisboa como do Porto, consegue-se para Barcelona. Pelo mesmo preço, também se voa do Porto para Madrid, enquanto o voo de Lisboa para a capital espanhola já fica por um mínimo de mais nove euros. É de realçar que, embora a campanha inclua ligações aéreas dentro de Portugal, estes voos custam, em geral, mais do que vários dos destinos europeus em destaque.

Abaixo dos 40 euros por trajecto, surgem ainda na lista da campanha da TAP, com partida de Lisboa, destinos como Paris, Lyon, Toulouse, Genebra, Frankfurt, Bruxelas, Nantes, Luxemburgo, Londres, Nice, Zurique ou Basileia. Por Portugal, há ligações a Funchal e Ponta Delgada desde 41 euros; Faro é listada desde 60 euros. Mas há muito mais cidades europeias incluídas na promoção, com mecas turísticas como Veneza ou Praga acessíveis desde, respectivamente, 73 ou 89 euros por voo. Moscovo surge também em campanha, com bilhetes desde 130 euros.

Do Porto, os preços têm algumas variações, destacando-se Paris, Bruxelas e Genebra desde 31 euros. Abaixo dos 40 euros, a TAP destaca ainda Luxemburgo, Milão, Londres, Lyon – todos com preços similares aos valores indicados para voos domésticos, como Faro e Ponta Delgada (ambos desde 39 euros). Entre muitos outros destinos, surgem também destinos com valores mais elevados, como Praga desde 100 euros, Moscovo desde 140 euros ou, curiosamente, Porto-Faro desde 80 euros.

De Faro, os valores mínimos começam em 49 euros (Paris, Genebra, Bruxelas, Londres, entre outros). Do Funchal há destinos desde 72 euros (Londres, por mais um euro ou dois, Paris, Genebra, Bruxelas, Luxemburgo ou Nantes). Pelos Açores, destaca-se Ponta Delgada, com preços e destinos similares aos de Faro.

A campanha está disponível no site oficial da TAP.