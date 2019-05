Em Matosinhos, o Rally Fish é uma “peregrinação” pelos petiscos

É a 5.ª edição da rota gastronómica de Matosinhos e o convite é para experimentar os acepipes de restaurantes da cidade e por Angeiras, Leça da Palmeira e Perafita.

A rota é abrangente e, pelas 58 casas participantes, pode ir-se “do sushi às iscas de bacalhau, passando pelos mariscos, pela petinga frita ou pela salada de polvo”. Uma “peregrinação pelos petiscos de Matosinhos”, como resume a autarquia local, organizadora do evento. Cada casa propõe um petisco e uma bebida (o copo de vinho é sugerido) por três euros.

Decorrendo de 14 de Maio a 2 de Junho, o Rally Fish, que se realiza em colaboração com a plataforma Zomato, não se chama assim apenas pela graça do nome ou pelo trocadilho piscícola: é que a rota antecipa a “chegada a Matosinhos da base logística do Rally de Portugal”.

A lista completa dos restaurantes – onde se incluem casas como O Gaveto, O Barco Velho, João Ratão, a Casa Mota, Tapas by André Carvalho, o Robalo, Ramada do Mar, o Brasa Douro, o Chanquinhas ou, entre outros, a Marisqueira dos Pobres –, pode ser consultada no site Matosinhos - World Best Fish, onde há também várias propostas de passeios e actividades pelo concelho.

A marca World's Best Fish (o melhor peixe do mundo) foi criada pela autarquia, baseando-se na longa relação histórica do concelho com o mar e a pesca, para promover “pelo mundo fora”, como sublinham, a muito afamada gastronomia local baseada no peixe e marisco.