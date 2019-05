13 de Maio: Procissão das Velas feita de emoção e fé

A peregrinação internacional de Maio ao Santuário de Fátima terminou este domingo, numa celebração presidida pelo cardeal filipino e presidente da Cáritas Internacional, Luis Antonio Tagle. Segundo o Santuário de Fátima, inscreveram-se para a 102.º aniversário da aparição e peregrinação internacional mais de 200 grupos oriundos de 40 países.

A celebração arrancou às 7h com a procissão eucarística, seguindo-se o rosário e a missa, às 10h, cuja homilia é proferida por Luis Antonio Tagle, cardeal de Manila, capital das Filipinas, o único país do continente asiático onde os católicos são maioritários.

A peregrinação internacional, que decorre 102 anos após os acontecimentos da Cova da Iria e dois anos após a visita do Papa Francisco, teve como tema Dar graças por peregrinar em Igreja.

A escolha de Luis Antonio Tagle para presidir à celebração é mais um sinal de atenção do Santuário de Fátima à Ásia, tendo sido escolhidos dois bispos daquele continente para presidir às peregrinações de Maio e de Outubro de 2018. Este ano, em Outubro, será também um cardeal asiático a presidir, o arcebispo de Seul, capital da Coreia do Sul.

A escolha reflecte o aumento de grupos de peregrinos vindos da Ásia. O Serviço de Apoio ao Peregrino registou nos primeiros meses deste ano perto de dois mil peregrinos asiáticos, com destaque para países como a Coreia do Sul, o Sri Lanka e também as Filipinas, refere a Agência Ecclesia.