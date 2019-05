O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda...

A 27 de Abril de 2019, numa coluna no Expresso, argumentei que a estratégia de gestão de dívida pública portuguesa da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) desde 2014 não foi a mais correcta porque privilegiou excessivamente a diminuição do risco de refinanciamento da dívida de médio e longo prazo (MLP), através do aumento das maturidades (duração) médias dessa dívida.

