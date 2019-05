Portabilidade do número de telefone fica mais fácil

O novo regulamento aprovado pela Anacom no ano passado para facilitar a mudança de operador e acabar com a recusa dos pedidos de portabilidade entrou em vigor no sábado passado, dia 11. Esse era o prazo até o qual os operadores “tinham que gerar e enviar aos clientes” um código de validação da portabilidade (CVP), revelou a entidade reguladora esta segunda-feira.

Este código é, na prática, o número que identifica cada cliente e que deverá ser utilizado sempre que se pretender portar um número de um operador para outro (manter o mesmo número, fixo ou móvel, embora mudando de fornecedor do serviço), evitando-se a troca de formulários de identificação entre empresas.

A Anacom explica que o envio dos CVP aos clientes é feito na factura, para quem tem serviços pós-pagos, ou por SMS, no caso dos serviços pré-pagos. O código de 12 dígitos também pode ser obtido na área reservada dos sites dos operadores, ou através de contacto telefónico ou SMS enviado a partir do número que se quer portar. Segundo a entidade reguladora, o operador tem opção entre criar “um CVP por cada um dos números do cliente ou um CVP associado a todos os números”.

A portabilidade é um processo muitas vezes complexo e mal sucedido porque obriga ao contacto entre operadores e à troca de documentação, que dá azo a incorrecções e rejeições dos pedidos. É, por isso, “um dos assuntos mais reclamados junto da Anacom e dos operadores” e já conduziu à instauração de processos de contra-ordenação e aplicação de coimas, recorda o regulador.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com a criação deste código, que permite ao novo operador identificar o assinante e o seu número de telefone quando recebe um pedido de portabilidade, a Anacom quer simplificar os processos de portabilidade e torná-los “mais céleres e seguros”.

Com o CVP, com que o cliente passa a identificar-se, deixa de ser necessário que os operadores troquem entre si a documentação necessária para portar o número. A Anacom diz que pretende “reduzir as elevadas taxas de rejeição de pedidos de portabilidade, que rondam actualmente os 18% no caso dos números móveis e os 9% no caso dos fixos”.

Em caso de atraso, mantêm-se válidas as compensações a que os consumidores têm direito: 2,5 euros por dia e número portado. Quando exista interrupção do serviço por motivo de portabilidade, a penalização é mais grave: o valor por número portado, e por dia, é de 20 euros.