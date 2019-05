Portugal perde e é eliminado nos quartos-de-final do Euro sub-17

A selecção portuguesa sub-17 perdeu nesta segunda-feira nos quartos-de-final do Europeu deste escalão, frente à Itália (1-0), um resultado que também compromete o apuramento para o Mundial de sub-17, que se disputa este ano no Brasil.

A equipa comandada por Emílio Peixe não conseguiu contrariar a formação italiana, que se manteve 100% vitoriosa no torneio. Franco Tongya fez o golo da Itália, ainda na primeira parte. Um resultado que a selecção portuguesa já não conseguiu contrariar, apesar do assédio intenso à baliza adversária na segunda parte.

Emílio Peixe apresentou um “onze” com quatro alterações relativamente à partida anterior (Tomás Esteves, Paulo Bernardo, Pedro Brazão e Fábio Silva foram as novidades), mas seria a Itália a inaugurar o marcador aos 26’. Franco Tongya, após assistência de Sebastiano Esposito, colocou os italianos em vantagem.

Portugal teria uma boa oportunidade para empatar mesmo antes do intervalo, mas o remate de Fábio Silva foi travado pelo guarda-redes Molla.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No segundo tempo intensificou-se o cerco português à baliza da Itália (quatro remates italianos na segunda parte contra 12 portugueses), com Pedro Brazão a ter o golo nos pés aos 50’: correspondeu ao cruzamento de Gerson Sousa, mas o desvio saiu ao lado.

O triunfo permite à Itália avançar para as meias-finais do Euro sub-17, onde vai defrontar a França na quinta-feira. As quatro equipas que vão disputar as meias-finais têm igualmente lugar garantido na fase final do Mundial.

Já Portugal, com esta derrota, despede-se do Europeu sub-17 (que venceu em 2016) – e fica a torcer por um triunfo da Hungria sobre a Espanha, ainda nesta segunda-feira, para ter possibilidades de disputar o play-off de atribuição da quinta vaga no Mundial.