Palermo ia disputar subida à Série A, mas desceu… à Série C

O Palermo foi condenado à descida à Série C do futebol italiano (terceiro escalão), por irregularidades na gestão das contas do clube que ia disputar a subida à Série A.

“O Tribunal Federal Nacional da Federação Italiana de Futebol (FIGC) puniu o Palermo com a descida à última posição do campeonato da Série B da actual temporada desportiva. O clube foi sancionado por uma série de irregularidades administrativas por parte de alguns ex-directores”, refere o organismo, em comunicado, nesta segunda-feira.

O Palermo, uma equipa histórica do futebol italiano, fundada em 1900, terminou a temporada da Série B em terceiro lugar, com 63 pontos, atrás do Brescia (1.º, com 67) e do Lecce (2.º, com 66), e ia disputar as eliminatórias de acesso à Serie A, antes de receber a punição da FIGC.

A equipa siciliana, na qual já jogaram os argentinos Paulo Dybala, actualmente na Juventus, ou Javier Pastore, agora na Roma, terá 15 dias para apresentar recurso da decisão do Tribunal Federal Nacional da FIGC.

A decisão do Tribunal poderá levar ao adiamento das eliminatórias de acesso à Série A, para as quais o Palermo já estava apurado para as meias-finais – iria defrontar o vencedor do play-off entre o Spezia e o Hellas Verona.