No mesmo dia, à mesma hora. Jogos do título acontecem no sábado

É oficial: a Liga de Clubes anunciou esta segunda-feira as datas e horários para a 34.ª e última jornada da I Liga. O Benfica, em primeiro lugar, vai receber o Santa Clara, na Luz, às 18h30 enquanto se jogará ao mesmo tempo o clássico FC Porto-Sporting, no Estádio do Dragão. Noutro jogo a ter em conta, os últimos aflitos na luta pela permanência, Tondela e Desportivo de Chaves, jogam no domingo, às 17h30. Para os restantes seis jogos do encerramento do campeonato, a Liga distribuiu os encontros para entre quinta-feira e domingo, jogando à mesma hora conforme o que falta decidir na tabela classificativa.

No topo, “águias”, em primeiro, e “dragões, em segundo, estão separados por dois pontos e o título pode pender para qualquer lado caso uma das equipas não vença as suas respectivas partidas. O Benfica encontra os açorianos do Santa Clara que, após subirem esta temporada à I Liga, se encontra no 7.º lugar com 42 pontos — os mesmos de Rio Ave, em oitavo (joga no terreno do V. Setúbal), mais um ponto que o Boavista (que se desloca ao campo do Marítimo), dois que o Belenenses SAD (abre a jornada na quinta-feira contra o já despromovido Nacional) e mais três que o Portimonense (defronta o Sp. Braga, na Pedreira) e Marítimo. O FC Porto recebe o Sporting, que já sabe que vai terminar esta 85.ª edição do campeonato nacional em terceiro lugar.

Datas e horários da última jornada da I Liga Quinta-feira, 16 de Maio:

18h30: Belenenses SAD - Nacional da Madeira Sexta-feira, 17 de Maio:

20h30: Sp. Braga - Portimonense Sábado, 18 de Maio:

15h30: Feirense - Desp. Aves

15h30: Marítimo - Boavista

15h30: V. Setúbal - Rio Ave

18h30: Benfica - Santa Clara

18h30: FC Porto - Sporting Domingo, 19 de Maio:

17h30: Desp. Chaves - Tondela

20h00: Moreirense - V. Guimarães

Pelo quinto lugar e o acesso à Liga Europa, o V. Guimarães, na sexta posição, joga no terreno do Moreirense, que tem três pontos a mais que os vimaranenses. A equipa orientada por Luís Castro venceu os “cónegos” na primeira volta, por 1-0, em Janeiro, tem mais golos marcados que o adversário na Liga (43) e tem o confronto directo “na mão” para ultrapassar o Moreirense e chegar às competições europeias.

No fundo da tabela, Feirense e Nacional, último e penúltimo lugar respectivamente, já sabem que vão disputar a II Liga na próxima temporada. Sobra apenas conhecer o antepenúltimo classificado, que também terá de cair ao segundo escalão: Tondela ou Desp. Chaves. Beirões e transmontanos encontram-se, por coincidência, na última jornada para discutir a manutenção e têm os mesmos 32 pontos. Para o Desp. Chaves só a vitória interessa visto que o Tondela tem mais golos marcados (35 contra 32) para se manter na I Liga, mesmo que exista igualdade pontual.

Na II Liga, todos os jogos serão no domingo, às 15h, à excepção dos encontros entre as quatro equipas B em prova, que serão sábado às 11h.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Falta conhecer se o título será para Paços de Ferreira (71 pontos) ou Famalicão (69 pontos), que já garantiram o acesso à I Liga. Pacenses, em primeiro, recebem o Cova da Piedade, que garantiu a manutenção na passada jornada, enquanto os famalicenses jogam na casa do Estoril-Praia, que pode ascender ao terceiro lugar.

Além disso, falta saber quem fará companhia a Sp. Braga B e V. Guimarães B no terceiro escalão de futebol português. O Varzim, que é antepenúltimo com 38 pontos, vai receber a Académica, no quinto lugar. Com 40 pontos e nos lugares logo acima estão Oliveirense, Mafra, Arouca e Farense — Oliveirense e Arouca vão encontrar-se nesta última jornada, enquanto o Mafra vai ao terreno do Covilhã e o Farense recebe o Académico de Viseu.

Datas e horários da última jornada da II Liga Sábado, 18 de Maio, 11h:

Braga B - Benfica B

V. Guimarães B - FC Porto B Domingo, 19 de Maio, 15h:

Vazim - Académica

Oliveirense - Arouca

Sp. Covilhã - Mafra

Estoril-Praia - Famalicão

Farense - Ac. Viseu

Paços de Ferreira - Cova da Piedade

Penafiel - Leixões