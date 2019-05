Dani não ganhou em Madrid mas deixou a sua marca

Daniel Rodrigues terminou no 3.º lugar no Campeonato de Madrid Absoluto Masculino, prova do escalão absoluto, pontuável para o ranking mundial amador que decorreu entre sexta-feira e domingo em quatro voltas no Golf Santander, em Boadilla del Monte.

O recém-sagrado campeão nacional amador absoluto, de 16 anos, totalizou 293 pancadas (69-72-74-78), 5 acima do Par 72. Cinco pancadas separaram-no da dupla que partilhou o primeiro lugar, composta pelos espanhóis David Puig (73-71-71-73) e Sergio Parriego (71-74-71-72), ambos com 288 (Par). Puig sagrou-se campeão batendo o rival no “play-off”.

“Dani” coliderou em Madrid no primeiro dia, sexta-feira; comandou isolado no segundo, sábado, e logo com três pancadas de vantagem sobre a concorrência, sendo então o único concorrente com um total agregado abaixo (-3); e acabou no terceiro degrau do pódio após uma dupla de jornada de domingo que não lhe correu de feição.

Vencedor do Internacional de Portugal em Fevereiro, o jogador do CG Miramar e da seleção nacional enriqueceu o seu palmarés internacional e conquistou pontos valiosos para o ranking mundial amador, tabela na qual é já o melhor português, em 115.º.

João Maria Pontes, o segundo português que passara o cut aos 36 buracos, finalizou em 37.º, com 316 (75-77-84-80).

