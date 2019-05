“No pezinho do bebé pode estar o seu futuro.” Uma história com 40 anos

Foi um anúncio na televisão que mudou o futuro de Elisabete. E o forte empenho da mãe. Era uma campanha a dar conta do início do rastreio neonatal que todos conhecem como teste do pezinho. “Aparecia a imagem de um bebé e a mensagem ‘No pezinho do bebé pode estar o seu futuro’. A minha mãe ficou com aquela ideia e quando eu nasci quis mesmo que eu fizesse o teste”, conta.

Continuar a ler