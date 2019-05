Peregrinação de Fátima atrai asiáticos

A peregrinação ao Santuário de Fátima está a atrair mais grupos de peregrinos vindos da Ásia. O Serviço de Apoio ao Peregrino registou nos primeiros meses deste ano perto de dois mil peregrinos asiáticos, com destaque para países como a Coreia do Sul, o Sri Lanka e também as Filipinas, refere a Agência Ecclesia. Um sinal desta proximidade é a presença do cardeal de Manila (Filipinas), Luis Antonio Tagle, que presidente à peregrinação internacional de Maio, que termina nesta segunda-feira.

Segundo o Santuário de Fátima, em 2018 visitaram aquele espaço 456 grupos asiáticos, 125 dos quais eram sul-coreanos, 93 filipinos, 48 indonésios e 36 vietnamitas. Até este sábado estavam inscritos para a peregrinação internacional de Fátima 176 grupos de 36 países.

Numa entrevista à agência noticiosa da Igreja Católica — que fala de “um crescimento acentuado no número de peregrinos asiáticos que vêm ao Santuário de Fátima” —, o cardeal Luis Antonio Tagle explica que essa ligação está “na linguagem da peregrinação”. “Budistas, hindus, cristãos, muçulmanos, na Ásia todos amam as peregrinações. E ir para Fátima é uma linguagem que muitos não cristãos conseguem entender. Com uma mensagem de conversão, de paz e de oração. Acho que é algo com que os povos asiáticos facilmente se identificam.” Esta foi quarta vez em que o cardeal de Manila, e também presidente da Cáritas Internacional, esteve em Fátima.

A escolha de Luis Antonio Tagle para presidir à celebração é mais um sinal de atenção do Santuário de Fátima à Ásia, refere a agência Lusa, que lembra que as celebrações de Outubro serão também presididas um cardeal asiático: o arcebispo de Seul (Coreia do Sul), cardeal Andrew Yeom Soo-Jung. Já no ano passado foi o bispo emérito de Hong Kong quem presidiu à peregrinação de Maio e o bispo de Hiroshima à de Outubro.

Alerta ao nacionalismo

O cardeal filipino deixou uma mensagem de união, com especial enfoque na questão dos migrantes. “Temos um mundo onde a comunhão entre as pessoas se está progressivamente a desintegrar e a mensagem aqui para esta festa é a de que somos um só povo, todos viemos do mesmo Deus, que nos criou iguais, como irmãos e irmãs”, disse na entrevista.

Já este sábado, na conferência de imprensa da peregrinação, Luis Antonio Tagle afirmou-se “perturbado” por haver bloqueios à ajuda humanitária. "Estou perturbado com o facto de a assistência humanitária, como comida, medicina e água enviada pela Cáritas ou outras organizações, às vezes ser bloqueada de entrar em alguns territórios ou de ser inclusivamente atacada.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foi também uma mensagem de preocupação com os movimentos populistas e nacionalistas, que estão a surgir pelo mundo, que o cardeal de Leiria-Fátima deixou na conferência de imprensa da peregrinação. "A Europa fundou-se a partir de uma matriz cristã e essa marca permitiu-lhe ultrapassar crise atrás de crise, nomeadamente as derivas nacionalistas do século passado. Não percamos a memória e utilizemos essa arma de novo, combatendo os populismos que falam mais à barriga do que ao coração e à razão. Está em risco o futuro da casa comum europeia”, alertou o cardeal.

No sábado de manhã, no Vaticano, o Papa Francisco — que esteve em Fátima em 2017 e que é esperado em Portugal em 2022 para as Jornadas Mundiais da Juventude — destacou a celebração do 13 de Maio.

No terreno desde o dia 11, a GNR e a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) têm montados dispositivos para acompanhar os peregrinos. De acordo com a ANPC, nesta operação que termina nesta segunda-feira à tarde estiveram envolvidos diariamente 336 operacionais de várias instituições como bombeiros e INEM. Já a GNR adiantou que foram mobilizados 750 militares de várias valências. Contaram ainda com o apoio de elementos da Guardia Civil espanhola e de um elemento dos Carabinieri italianos.