PS quer “punir” e “sancionar” a direita. Costa não falou em Pedro Marques

O início de campanha do PS teve todos os clichés habituais de quem vai para a estrada, menos o candidato. Ou melhor, o candidato foi, apareceu, discursou e apontou à oposição, mas os convidados de honra não o mencionaram nos seus discursos. “Franz! Franz! Franz! Franz” gritou António Costa sem parar no fim do discurso. “Viva António Costa! Viva António Costa!”, gritou Franz Timmermans, o candidato dos socialistas à Comissão Europeia. Pedro Marques, o cabeça de lista do PS às eleições europeias de dia 26 de Maio, lá estava ao lado de ambos no final dos discursos, mas só Jorge Coelho o lembrou.

Tirando este ofuscamento do candidato nos discursos dos principais protagonistas deste domingo de campanha em Mangualde, tudo estava a correr bem aos socialistas. O almoço fazia lembrar os antigos comícios cheios de convivas à espera do tradicional lombo de porco assado (que começaria já às três da tarde), a bater recordes de presenças, 2100 pessoas, diz a organização.

Os intervenientes, com relevo no PS local (João Azevedo) e nacional (Jorge Coelho), aos gritos no palanque a puxar pela dinâmica da campanha. Chegaram também os anúncios de obras (a requalificação do IP3, decidida quatro dias antes desta chegada dos socialistas a Mangualde chegaria aos discursos) e respostas às “campanhas negras” dos opositores. Um menu recheado na véspera da abertura da campanha oficial.

O recheio da tarde foi distribuído por António Costa que, num discurso em que foi buscar algumas ideias que tem vindo a defender, se centrou na necessidade de “dar mais força ao PS” para “dar mais força à Europa” para ter à frente da Comissão Europeia Franz Timmermans. Um “dois em um” como lhe chamou. No discurso que fez, lembrou que muitos não acreditavam em Portugal – Timmermans tinha antes dito que tinha sido um dos resistentes que se transformou em crente –, mas que se resultou por cá, pode de resultar na Europa.

“Conseguimos em Portugal e vamos conseguir na Europa uma frente progressista”, defendeu. Para este seu propósito, e porque nos corredores de Bruxelas muitas vão ser as negociações necessárias a fazer, Costa garante que o “PS não é um partido fechado” e recorda que em Portugal conseguiu ter uma “qualidade única de fazer amigos em todos os sítios e com aqueles que connosco disputam eleições”.

Se por cá foi BE, PCP e PEV, em Bruxelas junta-se a Alexis Tsipras (Grécia) e Emmanuel Macron (França). O objectivo final: “De Tsipras a Macron vamos conseguir construir uma grande frente progressista que vai fazer a mudança que é necessária. Não podemos ter à frente da Europa quem nos quis castigar, punir como se a austeridade não tivesse sido castigo suficiente”, frisou.

No fim, um grito repetido de apoio ao holandês: “Franz!” Não ao seu cabeça-de-lista, que se juntaria para a fotografia de família, mas sem menções dos principais convidados.

Franz Timmermans, o holandês candidato dos socialistas, centrou o seu discurso em António Costa. “Ele foi para Bruxelas com um plano: temos de parar com a austeridade. Tenho de cuidar das necessidades do meu povo. (…) Tenho de ser honesto convosco: pensei, isto é impossível!”, referiu. Mas, acrescentou, “António consegue ser extremamente convincente” e dissemos-lhe: “Se tem este compromisso, vá em frente e faça. Quem disse não? Weber disse que não”.

Manfred Weber, o nome contra quem concorrem os socialistas europeus, foi ponto presente nos discursos de todos os intervenientes. A começar pelo candidato. Pedro Marques fez uma crítica e um apelo num só. Caracterizando Paulo Rangel como “deputado fake”, defendeu que o social-democrata proclama a sua influência em Bruxelas mas “não lhe conhecemos em 10 anos um trabalho relevante para Portugal. Não lhe conhecemos uma medida, uma acção que tenha mudado a vida dos portugueses”.

A acção que teve, disse, é a de apoiar Manfred Weber, o alemão que, diz e repete o PS, defendeu “sanções contra Portugal”. “Se [Paulo Rangel] tem tantos quadros no Partido Popular Europeu por que não conseguiu influenciar Weber a não aplicar sanções em Portugal?” Depois da crítica entra o apelo: “Essa direita que defendeu sanções tem de ser sancionada nas urnas”.

Marques usou o verbo “sancionar” para um apelo ao voto. Jorge Coelho usou o verbo “punir” e outros argumentos para os eleitores não votaram em PSD e CDS. Para o histórico socialista, natural de Mangualde, é pelo que se passou na votação do diploma dos professores (e não só) que os eleitores não devem confiar naqueles dois partidos. O PSD é “um partido cata-vento” que ao aprovar o diploma que repunha aos professores o tempo integral de serviço que tinha sido cortado “pôs em causa o nosso presente e o nosso futuro”.

No meio de um elogio de “coragem” a António Costa por ter feito o que fez, Coelho faria um apelo dramatizado ao voto: “Faço um apelo, a direita tem de ser punida no próximo dia 26; tem de levar uma reposta dos portugueses para que não se metam neste tipo de acção política. Em causa está o futuro do país”, disse, num tom uns decibéis acima.