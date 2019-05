Eleições europeias

Como assinante do PÚBLICO e seu leitor/estudioso desde o primeiro número felicito o jornal e os seus jornalistas pela forma como têm trabalhado a questão europeia. Este texto procura sensibilizar para duas áreas onde se julga haver necessidade de mais envolvimento a partir da importância da União Europeia no mundo actual.

Numa primeira área, pensando em promover a inclusão, na sequência de em Portugal a Liberdade já estar integrada no D – Democratizar, ficando e estando-se a cumprir, Democracia e Liberdade, propor que se procurasse Igualdade a partir da interligação com o D – Desenvolver, no sentido de se começar a interligar e cumprir, Desenvolvimento e Igualdade.

Noutra área, uma União Europeia forte precisa de instituições comuns, começar a constituir Forças Armadas comuns.

António Pena, Paço de Arcos

As finanças e os professores

A saúde das finanças do país ficou suspensa devido aos salários dos seus professores. Num dia da última semana disseram que os nossos professores iriam receber o que lhes prometeram e tinham direito; nesse dia o país “faliu”. E como não podiam despedir mais de 50% para os trocarem por contratados a prazo, começaram a formular ideias absurdas. Assim, passadas algumas horas, a morte cerebral das finanças não passou de um enorme susto, porque afinal já não era preciso pagar os verdadeiros salários dos nossos professores. No epílogo deste triste episódio de um país da Europa contemporânea, o que mais espanta é o rol de mentiras que foi dito e escrito, por pessoas, grupos e instituições que se dizem honestos e responsáveis e, ainda por cima, somos obrigados a aturar diariamente como a isso fôssemos obrigados.

Gens Ramos, Porto

PCP versus BE

O PCP, talvez pela sua longevidade politica, sempre se pautou com um discurso contido e moderado para evitar ser confrontado com factos que lhe possam ser contraditórios. Bem ou mal, concorde-se ou discorde-se é isso que tem permitido manter o seu nível de apoio fiel da sua base eleitoral.

Já no caso do BE, vão-lhe caindo uma a uma todas as suas máscaras. Por vezes parecem um bando de adolescentes irresponsáveis e deslumbrados - veja-se o ultimo caso Mortágua, em plenas comemorações do 25 de Abril, dia da liberdade e democracia, com um megafone a gritar à morte de um rival político através da peada. O Podemos em Espanha teve nas ultimas eleições uma queda de quase 50% dos votos precisamente com o comportamento do seu líder Pablo Iglésias ao seu melhor estilo revolucionário e moralista, incentivando todo o ódio contra tudo o que considerava a burguesia e os burgueses. Em sintonia com o seu congénere português afirmou no auge do chavismo que o Sul da Europa teria muito a aprender com este sistema politico.

Quem terá muito a aprender com o PCP é o BE para que num futuro próximo não venha a ter o mesmo desfecho politico em termos eleitorais como os seus camaradas espanhóis.

Fernando Ribeiro, S. João Da Madeira