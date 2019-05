Três pessoas mortas com flechas num hotel na Baviera

A polícia germânica está a investigar a morte de três pessoas cujos corpos, trespassados por flechas, foram encontrados num hotel perto da cidade bávara de Passau, junto à fronteira com a Áustria. Dois arcos foram igualmente encontrados no local.

As vítimas, refere a agência noticiosa alemã DPA, são duas mulheres de 30 e 33 anos de idade e um homem de 53. Desconhece-se qual a relação entre as três pessoas de nacionalidade alemã, que tinham feito uma reserva de três noites. Os corpos foram encontrados na manhã de sábado por uma funcionária do hotel.

As autoridades afirmam que não há, de momento, qualquer suspeito da autoria do crime.