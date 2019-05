Valência agarra-se a um lugar na Champions

Vai ser uma luta a três até ao último dia para decidir quem será o quarto representante da liga espanhola na Liga dos Campeões. Com as três primeiras posições entregues a Barcelona, Atlético Madrid e Real Madrid, o quarto lugar será de Valência, Getafe e Sevilha. Para já, a vantagem está do lado da formação onde alinha o português Gonçalo Guedes, que ganhou de reviravolta no Mestalla por 3-1 sobre o Alavés.

Com este triunfo, os “che” subiram ao quarto lugar, com 58 pontos, em igualdade pontual (mas em vantagem) com o Getafe, derrotado em Camp Nou (2-0) pelo Barcelona. A outra equipa que entra nestas contas, o Sevilha, arrancou um empate (1-1) no Wanda Metropolitano frente ao Atlético Madrid, passando a somar 56 pontos. A última jornada não terá nenhum confronto entre os três candidatos à vaga. O Getafe recebe o Villarreal, o Sevilha recebe o Athletic Bilbau e o Valência joga no campo do Valladolid.

Sem poder subir ou descer na classificação, o Real Madrid teve mais um jogo para esquecer, derrotado no País Basco pela Real Sociedad por 3-1. Brahim Diaz ainda colocou os “merengues” em vantagem aos 6’, mas Merino empatou para os bascos aos 26’, e a expulsão de Vallejo aos 38’ precipitou mais uma derrota da equipa de Zidane. Zaldua (57’) e Barrenetxea (67’) selaram a 11.ª derrota do Real Madrid esta temporada na liga espanhola.

Nas contas da despromoção, já com Rayo Vallecano e Huesca condenados, falta confirmar o terceiro a descer. Será, com quase toda a certeza, o Girona, que perdeu em casa (1-2) com o Levante - formação catalã tem menos três pontos que o Celta de Vigo (também derrotado nesta jornada, 3-1 frente ao Athletic Bilbau).