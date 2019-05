Roma vence Juventus em ritmo de descompressão

A Juventus já está em ritmo de descompressão depois de ter garantido há umas semanas o seu oitavo título de campeão da Série A italiana e disso se têm aproveitado os adversários. Neste domingo foi a vez da Roma, que triunfou em casa por 2-0 e manteve bem vivas as suas esperanças de chegar a um lugar que dê direito à Liga dos Campeões do próximo ano.

Os golos de Florenzi aos 79’ e de Dzeko aos 90’ foram o suficiente para dar o triunfo aos romanos face a uma Juventus que não voltou a ganhar desde que garantiu o título frente à Fiorentina – antes desta derrota, já tinha cedido dois empates consecutivos. Cristiano Ronaldo foi titular e ficou em branco, enquanto João Cancelo entrou aos 85’.

Se esta derrota nada significa para a Juventus, anima e de que maneira a luta pelos lugares de Liga dos Campeões com duas jornadas completas ainda por disputar na Série A. São ainda cinco as equipas que estão na corrida pelos dois lugares que restam: Atalanta (65 pontos), Inter Milão (63 e menos um jogo, que será nesta segunda-feira, frente ao Chievo), AC Milan (62), Roma (62) e Torino (60).

Já com esse lugar de Champions mais que garantido está o Nápoles, que triunfou neste domingo em casa do SPAL por 1-2, com o golo da vitória a ser marcado em cima dos 90’ pelo internacional português Mário Rui.