Manchester City ficou com a Premier League

Foi uma maratona decidida ao “sprint”. No último dia da Premier league, o Manchester City sagrou-se campeão inglês pela sexta vez na sua história (e pela segunda época consecutiva) graças a um triunfo por 1-4 em casa do Brighton & Hove Albion, de nada valendo ao Liverpool o triunfo em casa (2-0) sobre o Wolverhampton. A equipa de Pep Guardiola levava para a última jornada uma vantagem mínima de apenas um ponto sobre os “reds” e conseguiu segurá-la até ao fim naquele que foi um dos mais disputados campeonatos dos últimos tempos.

Esta última batalha entre City e Liverpool disputava-se à distância, em Anfield, no norte de Inglaterra, e em Brighton, cidade estival do sul. No palco onde poucos dias antes tinha goleado o Barcelona para um épico apuramento na Champions, o Liverpool colocou-se em vantagem no jogo e na luta pelo título aos 17’, com Sadio Mané a bater Rui Patrício, um dos três portugueses titulares dos “Wolves” de Nuno Espírito Santo – Rúben Neves e João Moutinho estiveram no “onze”.

Os adeptos” do Liverpool voltaram a festejar dez minutos, não por algo que se tivesse passado em Anfield, mas pelo que tinha acontecido em Brighton. A equipa da casa colocava-se em vantagem, num cabeceamento certeiro de Glenn Murray após canto, num lance com muitas culpas para o guarda-redes Éderson Moraes.

Este era um golo que deixava o City ainda mais longe de renovar o título, mas acabou por ser o estímulo que a equipa de Guardiola precisava para ultrapassar o último obstáculo. E exactamente 82 segundos depois do golo sofrido, Sergio Aguero fez o empate, numa jogada que começou em Laporte e passou pelo calcanhar de Bernardo Silva. E aos 38’, foi o central francês do City a concretizar a reviravolta com um certeiro golpe de cabeça.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A partir daqui, já não houve troca de posições na tabela. O City elevou a vitória à classificação de goleada, com golos de Mahrez (63’) e Gundogan (72’), enquanto a equipa de Jurgen Klopp, que não controlava o seu próprio destino, limitou-se a confirmar o triunfo a fechar a época com mais um golo de Mané aos 81’.

O Manchester City deve este título de campeão a uma ponta final absolutamente impressionante. Depois de ter perdido em Newcastle, os “citizens” arrancaram para uma série de 14 vitórias consecutivas, enquanto o Liverpool, no mesmo período, foi penalizado com três empates, ficando mais uma vez sem quebrar o jejum de títulos de campeão que já dura desde 1990 - mas tem a boa consolação de ir disputar a final da Liga dos Campeões.