Lewis Hamilton vence GP de Espanha e recupera liderança

Lewis Hamilton (Mercedes) venceu este domingo o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1, concluindo em 1h35m50.443s a quinta prova do Mundial, que volta a ser liderado pelo piloto britânico (com 112 pontos), agora com sete pontos de vantagem sobre o companheiro de equipa, Valtteri Bottas (105). O finlandês terminou as 66 voltas ao Circuito da Catalunha em segundo lugar, dando a quinta dobradinha à Mercedes, que lidera o mundial de construtores com 217 pontos.

Com o terceiro triunfo da temporada (depois das vitórias nos GP do Bahrein e da China), Hamilton passa a somar 76 vitórias em Mundiais de Fórmula 1, reduzindo para 15 corridas a diferença para o recordista Michael Schumacher.

Apesar de ter partido da “pole positon" (a terceira), Bottas foi superado pelo pentacampeão mundial na primeira curva. O britânico não voltaria a deixar o comando no regresso da Fórmula 1 à Europa, deixando Bottas a 4,074 segundos. O piloto do dia, o holandês Max Verstappen (Red Bull), terminou a 7,679 segundos de Hamilton, apesar de a volta mais rápida ter sido conseguida pelo inglês, que somou um ponto extra.

