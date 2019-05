FC Porto goleia na Madeira e despromove Nacional

O FC Porto venceu este domingo o Nacional da Madeira, por 0-4, em partida da 33.ª e penúltima jornada da I Liga que ditou a despromoção da equipa insular, já sem possibilidades matemáticas de anular os quatro pontos de desvantagem para Tondela e Desp. Chaves.

Alex Telles (14'), Óliver Torres (28'), Corona (59') e Marega (88’, de grande penalidade) foram os autores dos golos portistas, que ficam a aguardar pelo Rio Ave-Benfica desta noite, em Vila do Conde, para avaliar as probabilidades de revalidação do título na ronda que encerra o campeonato.

O Nacional foi presa demasiado fácil de um FC Porto que ainda apanhou um susto aos 12 minutos, quando Vaná saiu em falso e Riascos, com a baliza desguarnecida, atirou ao lado.

Na resposta, Alex Telles marcou de livre directo o quarto golo na Liga e sexto na época, tendo Óliver confirmado a superioridade portista com um golo de belo efeito, de pé esquerdo, após assistência de calcanhar de Corona. Marega falhou duas ocasiões a terminar a primeira parte, mas Corona entrou decidido a selar o triunfo na segunda metade. O mexicano ainda obrigou Daniel a uma defesa apertada antes de marcar o terceiro, a passe de Marega, que fecharia as contas a dois minuto dos 90, de penálti,

Com o Nacional na iminência de ver consumada a despromoção, os madeirenses ainda tentaram o golo de honra. Riascos caiu na área de Vaná, em disputa com Felipe, e Carlos Xistra assinalou penálti que o VAR corrigiu, frustrando as intenções dos insulares, que regressam à II Liga um ano depois de terem sido campeões do escalão secundário.