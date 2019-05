Estes são alguns dos desenhos que Dürer não trocou com os portugueses por açúcar, sedas e papagaios

É possível que se tenham conhecido antes, quando o diplomata português passou por Nuremberga a pedido do rei D. Manuel I para tratar de negócios, mas não há certezas. O que se sabe é que, em 1520 e 1521, Albrecht Dürer, estando em viagem pelos Países Baixos e pela Flandres na tentativa de se encontrar com Carlos V, o novo imperador, visita várias vezes a feitoria portuguesa em Antuérpia, onde era secretário Rui Fernandes de Almada, um homem que, com grande familiaridade, trata apenas pelo nome próprio.

