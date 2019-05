Judeu errante em território instável

“Não sou capaz de ser assim muito objectivo, e nunca achei que estivesse a fazer uma coisa muito radical... mas consigo perceber, racionalmente, que o filme possa parecer insuportável.” Nadav Lapid sorri enquanto fala da reacção polarizada, extrema, à sua terceira longa-metragem, Sinónimos. Apesar de ocupado com os deveres a que a sua estreia na competição do festival de Berlim o obriga, o realizador israelita confessa que leu algumas das primeiras, e mais devastadoras, críticas feitas a um filme que, desde a primeira exibição à imprensa, dividiu as águas do certame alemão (e da crítica internacional) como poucos. “Gosto que não seja [um filme] previsível”, explica Lapid, em frente de um café, ao Ípsilon e a um jornalista italiano. “Gosto da ideia de pessoas que nada têm que ver com os meus valores e com as minhas ideias encontrarem coisas maravilhosas no filme, e de pessoas que apreciam o meu cinema ficarem completamente indiferentes ou mesmo hostis.”

Continuar a ler