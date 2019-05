Estranho numa terra estranha

ullstein bild/ullstein bild via Getty Images

Talvez do domínio da lenda, conta-se que quando a futura rainha Isabel II quis ler A Quinta dos Animais, o livro de que todos falavam, um criado do palácio de Buckingham correu as livrarias de Londres à sua procura, sem sucesso, e, por suprema ironia, acabou por ser um livreiro anarquista quem cedeu à princesa o seu próprio exemplar da obra. A Quinta dos Animais, de 1945, e Mil Novecentos e Oitenta e Quatro, saído em 1949, são os dois livros mais célebres de Eric Arthur Blair (1903-1950), conhecido por um pseudónimo literário — George Orwell — que, curiosamente, foi escolhido pelo seu editor Victor Gollancz a partir de uma lista que o autor lhe fornecera.