A caixa que Mark fez para Priscilla dormir melhor

Mark Zuckerberg e a sua mulher Priscilla Chan conheceram-se numa festa em Harvard que tinha sido organizada para o criador do Facebook pelos seus colegas porque na altura temiam que ele viesse a ser expulso da faculdade. Ela já contou várias vezes que estavam ambos na fila para a casa de banho quando trocaram as primeiras palavras.

Uma semana depois saíram juntos pela primeira vez: foram beber um chocolate quente. Mais tarde, ele perguntou-lhe se ela não queria ir ver um filme. Para a convencer ele disse-lhe que estava ali com ela em vez de estar a fazer os trabalhos de casa. Ela achou que ele era desleixado e que não iria longe mas acabou por dizer sim ao convite… Anos depois, em Maio de 2012, casaram. Têm duas filhas, Max e August.

Quem segue o Instagram do fundador do Facebook sabe que a primeira fotografia que ele lá colocou é de Priscilla, sabe também que ela aparece em muitas das outras fotografias que se lhe seguiram, uma das quais quando com uma filha nos braços foram fotografados no café onde tomaram chocolate quente quando saíram juntos pela primeira vez. Mas também há várias fotografias do cão branco a quem ternamente chamam Beast e que é muito parecido com uma esfregona (há fotos dedicadas a este tema) ou de momentos importantes na vida de Mark como o vídeo que o pai fez do momento em que ele soube que tinha entrado em Harvard.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No final de Abril, Mark colocou naquela rede social uma fotografia do que parece ser uma caixa de madeira com iluminação por baixo. Na legenda explicava que “ser mãe não é fácil” e contava que, desde o nascimento das filhas, Priscilla tem dificuldades em dormir uma noite seguida. “Ela acorda e vai verificar as horas no telemóvel para ver se já é a altura de ir acordar as miúdas. Mas saber as horas ainda a faz stressar mais e não consegue voltar a adormecer”, escreve Mark Zuckerberg.

Preocupado com ela, o fundador do Facebook resolveu inventar e construir uma caixa de sono: a “sleep box”. O objecto de madeira fica pousado na mesinha de cabeceira e entre as 6 e as 7 da manhã emite uma luz fraquinha que não acorda Priscilla se ela estiver a dormir, mas caso ela acorde, não a obriga a ir ver as horas para perceber que já é de manhã. “Se ela acordar a meio da noite e a luz estiver apagada ela saberá que pode continuar a dormir sem se preocupar com as horas.” Até agora esta engenhoca tem resultado e Priscilla tem dormido sossegada. Como alguns amigos lhe disseram que gostariam de ter um objecto assim, Zuckerberg decidiu tornar pública a ideia para o caso de algum empreendedor decidir construir “sleep boxes” para outras pessoas.