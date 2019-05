Há ruas de São Teotónio onde os portugueses são a minoria. E isso está a causar desconforto

São Teotónio é uma pequena freguesia em Odemira onde a população imigrante aumentou exponencialmente nos últimos anos por causa da agricultura. Os dados apontam para que sejam já metade, sobretudo do Nepal e da Índia. Há 25 nacionalidades na escola. O trânsito, o lixo, os preços das casas aumentaram, mas as infraestruturas não acompanharam a evolução. Um grupo de trabalho interministerial fala em freguesias “esgotadas” nesta área. As tensões começam a aparecer. Na vila ouve-se discurso xenófobo.