Costa vicentina e campismo selvagem

Li com muito interesse o artigo na edição de ontem no PÚBLICO sobre o que se considera, pelos autarcas locais, uma sobrecarga de auto-caravanas ao longo da Costa Vicentina dado que há longos anos sou frequentador desse paraíso natural e é normalmente aí que passo a minhas férias: custam-me a compreender as queixas e sobretudo de quem vêem dado que, quanto a mim, o culpado é quem se queixa.

Desde há muitos anos que deveria ter havido um investimento, por parte das autarquias, em parques de auto-caravanas - o que é diferente de parques de campismo - com as condições necessárias de higiene e pernoita e nenhuma o fez. Isso serviria para atrair um tipo de turista que vem à procura do nosso sol de inverno e cá gasta o seu dinheiro e paga os seus impostos sobre o consumo, seja em supermercados, combustíveis, mercados locais.

Por outro lado, a quem compete a fiscalização dos chamados campistas selvagens? Certamente às autoridades locais, autarquias, GNR e polícias. Exercem-na? Eu nunca vi. Mas como fiscalizar e obrigar se depois não se podem oferecer as condições necessárias? Não sei, expliquem-me.

Um dado autarca até se arroga dizer que “só o supermercado é que lucra”. E depois? Tem alguma coisa contra isso? Ou no seu ponto de vista só interessam os turistas que consomem restaurantes e hotéis e os supermercados, mini-mercados e mercearias são coisa a descartar?

Portugal continua como sempre a ser um país mal gerido, que não sabe aproveitar as oportunidades e cujo pessoal político deixa muito a desejar: não faz, não deixa fazer, queixa-se sempre num passa culpas que já cansa. Uma tristeza total.

Carlos Duarte, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O princípio do contraditório sobre o diploma dos professores

Alguns constiticionalistas alegam inconstitucionalidade numa lei que reponha o tempo de serviço apenas aos professores; segundo as suas alegações, por criar desigualdade entre os diferentes funcionários públicos. Contudo, não referem a existência desta desigualdade entre professores do mesmo país, quando comparamos a situação do continente e das ilhas. Antes que se gerasse esta desigualdade, o governo deveria, de algum modo, evitar este precedente. Em vez dessa precaução a priori, o governo optou por adoptar, a posteriori, uma postura barroca do uso da exuberância de valores ("milhões de euros suplementares"), para desencadear, na opinião pública, uma reacção emotiva de aversão e de dramatismo em relação à medida de reposição dos direitos dos professores, que, entretanto, já incluía a extrapolação aos restantes funcionários públicos. Para melhor percebermos a verdade, seria desejável um confronto directo entre o ministro das Finanças e o porta-voz da UTAO, sempre que este princípio do contraditório fosse mediado por alguém determinado e isento na gestão da discussão. Caso contrário, submergimos na embrulhada de jogos estratégicos de argumentos de cariz político, de que já estamos fartos (como o revela a abstenção nas sucessivas eleições).

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso