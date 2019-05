Ai, Oxford, Oxford

Chegam as 1600 páginas do Oxford Portuguese Dictionary (OPD) da Oxford University Press (OUP). Segue o maldito acordo ortográfico. A edição é de 2015, mas diz-nos que, depois de uma transição de seis anos, de 2008 a 2014, durante a qual as grafias antigas eram “aceitas”, Portugal aderiu à “nova reforma”.

