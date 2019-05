Quase uma família por dia pediu ajuda à câmara de Lisboa para não ser despejada

Ao longo dos últimos onze meses, quase uma família por dia pediu ajuda à câmara de Lisboa para não perder a sua casa. Estes dados são da Unidade de Intervenção Integrada de Acompanhamento aos Despejos, criada em Junho passado pela autarquia, para fazer face ao cada vez maior número de famílias que se viam confrontadas pelos senhorios com cartas de denúncia do contrato de arrendamento ou com propostas de subida de renda que não poderiam suportar. Desde então e até Abril, esta unidade recebeu 293 atendimentos, adiantou ao PÚBLICO a vereadora com o pelouro da Habitação, Paula Marques, sendo que mais de metade dos pedidos de ajuda chega de moradores das freguesias do centro histórico — de Arroios chegaram 29 alertas, de São Vicente 22, de Santa Maria Maior 19, de Santo António 18, da Misericórdia 11 e da Estrela dez, desfia a vereadora.

