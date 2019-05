Câmara de Coimbra lança concurso para construir pista de BMX

A autarquia de Coimbra lançou um concurso público para construir uma pista de BMX nos Campos do Bolão, ao lado da estação ferroviária de Coimbra-B. Em comunicado enviado às redacções nesta sexta-feira, a Câmara Municipal de Coimbra explica que o investimento ultrapassa os 300 mil euros e que o projecto foi desenvolvido em conjunto com a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), para que a pista tenha “condições adequadas à prática desportiva e à realização de provas oficiais nacionais”.

Para além da pista principal, o complexo que será instalado a Norte do parque de estacionamento da estação conta com pista de aquecimento e treino de juniores. Está prevista também a instalação de estruturas amovíveis destinadas a espectadores, equipas de atletas e para servir de gabinete, posto de primeiros socorros e WC. A envolvente da pista também será melhorada.

A proposta de ante-projecto tinha sido votada em reunião de câmara em Dezembro de 2016, sendo que, ao PÚBLICO, o gabinete de comunicação da CMC explica o intervalo de dois anos e meio com a necessidade de articular “várias especificidades do projecto” com a FPC. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro deu parecer positivo ao projecto.

Em 2016, o PSD contestou a localização escolhida, recordando que um projecto de requalificação daquela zona realizado pelo arquitecto catalão Joan Busquets tinha sido já aprovado em reunião de câmara, em 2009. O vereador Paulo Leitão referia que a implantação da estrutura de BMX podia condicionar futuras intervenções em Coimbra B.

Uma intervenção que foi já anunciada pelo governo, mas cujo projecto ainda não é conhecido. No final de 2018, numa resposta enviada à Agência Lusa, o gabinete do ministro do Planeamento e das Infraestruturas informava que a intervenção na estação está dependente da construção do terminal de metrobus.