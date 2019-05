Sete ideias para sair esta semana

LISBOA

Rituais com máscaras

De 16 a 19 de Maio

Praça do Império (Belém)



O Festival Internacional da Máscara Ibérica enche o Jardim da Praça do Império de cor e folia. Além de Portugal e Espanha, participam como convidados desta 14.ª edição Itália, Hungria, Colômbia e Macau. Todos se juntarão no maior ritual do festival: o colorido Desfile da Máscara Ibérica (dia 18, a partir das 16h30). Mas há mais: Mostra das Regiões, exposições, tertúlias, oficinas, show cookings, actividades para os mais pequenos e muita animação de rua e concertos-bailes.

Horário: quinta e domingo, das 10h30 às 20h; sexta e sábado, das 10h30 às 24h.

Grátis

Foto DR

TODO O PAÍS

Habemus festa na sétima arte

De 13 a 15 de Maio



Assume-se como “a maior celebração do cinema em Portugal”. Durante três dias, por todo o país, salas e auditórios abrem portas a visionamentos, a preço reduzido. Em exibição na Festa do Cinema estão filmes para todos os gostos, com direito a estreias, num cartaz recheado com mais de 10 mil sessões. Do universo dos super-heróis (Vingadores: Endgame, Capitão Marvel, Shazam!) ao programa mais familiar (Dumbo, Cai na Real, Corgi, A Grande Viagem), passando por títulos biográficos (O Professor e o Louco, Um Acto de Fé), o grande destaque da iniciativa continua a ser a aposta na produção nacional, aqui representada por Snu, Diamantino, Hotel Império e Solum, entre outros filmes. Em parceria com a Academia Portuguesa de Cinema, a programação inclui ainda, em salas seleccionadas, vencedores dos Prémios Sophia 2019, como Raiva, de Sérgio Trefaut ou O Labirinto da Saudade, de Miguel Gonçalves Mendes. Este ano, e pela primeira vez, a festa vem com o aviso to be continued: à celebração de Maio segue-se novo episódio, no Outono.

Bilhetes a 2,50€ (não estão incluídas as taxas para lugares VIP, sessões 3D, IMAX e 4DX)

Foto DR

PORTO

Adega cheia

Dia 11 de Maio

Alfândega do Porto

Adegga WineMarket promete 120 vinhos com notas acima dos 90 pontos e mais de 400 garrafas de 40 produtores seleccionados. Há masterclasses, Sala Premium, uma área exclusiva com provas de garrafas raras servidas e comentadas por dois sommeliers, ou o Adegga Rising Stars, espaço dedicado aos novos vinhos, enólogos e produtores. O restaurante O Gaveto é convidado especial e traz o seu arroz de marisco.

Horário: das 14h às 21h.

Bilhetes a partir de 20€

Foto CM Vendas Novas

VENDAS NOVAS

Bifanas aos molhos

De 17 a 19 de Maio

Parque de Feiras e Mercados

A segunda Feira da Bifana está pronta a servir: são três dias à volta do produto da terra que, garante a organização, é muito mais do que apenas carne no pão. As versões variam, à medida das tradições das oito casas representadas. A acompanhar, há animação, concertos, o concurso O Rei da Bifana (se for capaz de comer muitas e depressa, pode candidatar-se), a tradicional Feira de Maio e, ali ao lado, a 25.ª Corrida da Cidade (dia 19, de manhã).

Horário: sexta, das 19h às 2h; sábado, das 12h às 2h; domingo, das 9h às 20h.

Entrada livre

Foto DR

LISBOA

Panorâmica às artes de Lisboa

De 14 a 18 de Maio

Carpintaria de São Lázaro (ponto de informação do festival)

Depois de uma edição piloto em 2018, o FEA - Festival dos Espaços dos Artistas de Lisboa está de volta à cidade. A iniciativa, produzida pela BeAdvisors Art Department, oferece uma panorâmica da obra dos artistas que trabalham na cidade de Lisboa, através de uma rede em que apresentam, nos seus próprios ateliês ou noutros locais, projectos expositivos inéditos. O objectivo: “incentivar a autonomia artística e a renovação do sistema da arte de forma colaborativa e recíproca”. No total, são 30 propostas para ver em 28 espaços. Ana Perez-Quiroga, Fernanda Fragateiro, Gabriela Albergaria, Hector Zamora, Jorge Queiroz, Miguel Palma, Rui Calçada Bastos, Tiago Miranda, Tomaz Hipólito, Louis Heilbronn, Michael Bennett, Inês Teles, Teresa Braula Reis e Carolina Pimenta são apenas alguns dos cerca de 150 nomes convocados. A complementar o mapa das artes há performances, talks e visitas guiadas.

Horário: das 14h às 21h.

Grátis

Foto CM Óbidos

ÓBIDOS

A viajar nos livros

De 16 a 19 de Maio

Auditório Municipal, Casa José Saramago, Espaço Ó, Livraria Artes e Letras, Livraria do Mercado, Livraria de Santiago, Museu Municipal e Centro de Design de Interiores

Capital do chocolate, dos livros, do Natal… Às muitas medalhas atribuídas a Óbidos, junta-se mais uma: a da literatura de viagens. Pelo terceiro ano, há encontro marcado com o Latitudes, que traz na bagagem viagens ilustradas, escritas, faladas, fotografadas, à mesa, por terra, céu e mar. Além das exposições, as coordenadas do programa passam por oficinas musicais, leituras animadas, visitas guiadas, documentários, conferências e debates. Entre eles, destaque para A Grande Viagem, palestra com António Maurício Camilo, comandante do Navio Escola Sagres (dia 16, às 18h30); Viagem ao Desconhecido, conversa com os escritores Paulo Moura e Maria João Castro, moderada por Vanessa Ribeiro Rodrigues (dia 19, às 15h); e, a encerrar, a conferência com o astrofísico Alberto Negrão sobre Os 50 Anos do Homem na Lua (dia 19, às 17h30).

Programa completo aqui.

Grátis

Foto Draw & Contra

VISEU

Street art em Tons da Primavera

De 9 a 12 de Maio

A cidade-jardim da Beira Alta enfeita-se com novas paisagens de arte urbana. À quinta edição, o Tons da Primavera - Festival de Street Art de Viseu torna a decorar edifícios e fachadas, com os olhos postos na gastronomia e identidade vinhateira da região. Entre pinturas e instalações, há 15 novas obras a juntar às 45 trazidas em anos anteriores, pelas mãos e talento de artistas da nossa praça, como Draw & Contra, Youth One ou Regg, e de fora de portas, como os espanhóis Miquel Wert e Lula Goce, o cabo-verdiano Tutu Sousa ou o brasileiro Utopia. As expressões não ficam pelas paredes: há uma exposição de fotografia a céu aberto na Rua Formosa e Praça D. Duarte; e artesanato, provas de vinho, conversas e oficinas no Mercado 2 de Maio. Na música, o colorido da estação vem servido pelas batidas de B Fachada (dia 9), Capitão Fausto e Galo Cant’Às Duas (dia 10), Orelha Negra ou Xinobi (dia 11), entre outros.

Programa completo aqui.

Grátis

Foto

EXTRA: Cinema

The Beach Bum: A Vida Numa Boa

Com argumento e realização de Harmony Korine, uma comédia dramática sobre Moondog, um escritor excêntrico e de espírito livre que gosta de viver a vida seguindo as suas próprias regras. A encarnar a personagem principal está Matthew McConaughey, num filme que conta também com Snoop Dogg, Isla Fisher, Zac Efron, Jimmy Buffett, Martin Lawrence e Jonah Hill. Nos cinemas a partir de 9 de Maio. Mais filmes em Cinecartaz.