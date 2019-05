Não há prazeres nem desafios que se recusem numa viagem de bicicleta eléctrica

Está maré baixa e os areais da Costa da Caparica, ultrapassado o último pontão, parecem um tapete infinito. Atravessámos o Tejo de ferry e viemos a sentir o pulso às bicicletas desde a Trafaria, mas é agora, rodas a beijar a areia, que a viagem parece verdadeiramente começar. De um lado, um mar suave, com uns carneirinhos a disputar a atenção de meia dúzia de surfistas. Do outro, os primeiros banhistas deste domingo com ares de Verão.

