Eco-Life, por onde começar a ajudar o planeta?

Foi uma viagem à Venezuela que pôs Sofia Fonseca a pensar: “Como é que é possível nós andarmos a destruir isto?”. Deslumbrou-se com as paisagens daquele país e isso levou-a a questionar o seu estilo de vida e os efeitos que tem no planeta. Decidiu que, a ter que começar por algum lado, seria pela redução da quantidade de lixo que produz. “Isso implica mudar de hábitos de consumo, por isso comecei a reduzir a quantidade de plástico, deixei de ir às grandes superfícies.”

Continuar a ler