Doñana, sensibilidade e bom senso

Ao fundo, vestida de branco, como uma noiva e com uma ou outra árvore superando a altura das casas, mesmo do campanário, recorta-se El Rocío, uma das portas para o Parque de Doñana e com uma vocação religiosa que se expressa como nunca quando a Virgem é passeada pelas ruas desta aldeia que, juntando por vezes um milhão de peregrinos, naquela que é uma das manifestações marianas mais importantes do mundo, se agitou na sequência do terramoto de 1755, em Lisboa, abalando, entre outras estruturas, a ermida que acolhia a santa e motivando a construção de um novo santuário que foi inaugurado em 1969.

Continuar a ler