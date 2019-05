Seis brancos eco-friendly para Verão

Vinhos

O vinho não é uma bebida muito amiga do ambiente e, por isso, não pára de crescer o número de viticultores comprometidos com os efeitos das alterações climáticas. Deixamos-lhe algumas sugestões de vinhos perfeitos para os dias mais quentes e que têm a valia suplementar de serem produzidos com preocupação e responsabilidade ambiental.