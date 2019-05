Crise na ADSE: Beneficiários acusam gestão de não tomar decisões

Os beneficiários e sindicatos representados no Conselho Geral e de Supervisão da ADSE (CGS) criticam a forma como está a ser gerido o sistema de assistência na doença da função pública e acusam o conselho directivo de não tomar decisões determinantes para o futuro. Numa resolução aprovada nesta quinta-feira, com a abstenção dos três representantes do Governo, os beneficiários exigem que a direcção dê seguimento aos pareceres aprovados nos últimos anos e responda aos pedidos de informação que o CGS lhe tem feito chegar.

