Sporting joga por Bruno e (ainda) pelos milhões

A atribulada época do Sporting está a poucas semanas de terminar e, neste sábado (20h30), os “leões” despedem-se de Alvalade com a possibilidade de conquistarem um título simbólico no campeonato, o de melhor equipa a jogar em casa, onde apenas cedeu um empate (FC Porto) e uma derrota (Benfica). Mas também jogam para manter viva a luta pelo segundo lugar (e pelos milhões da Liga dos Campeões) e para levar Bruno Fernandes até ao topo da lista dos goleadores. Só que entre a equipa de Marcel Keizer e estes três objectivos está o Tondela, uma equipa desesperada por pontos para se manter na I Liga e que sabe como os tirar ao Sporting.

Das cinco derrotas que o Sporting tem no campeonato, uma delas aconteceu em Tondela, no início de Janeiro, à 16.ª jornada, numa fase em que os “leões” estavam a acusar demasiado a sobrecarga competitiva, não tinham Bas Dost e Bruno Fernandes estava numa rara fase de menor inspiração. Nada disso foi culpa dos homens de Pepa, que, mesmo a jogar com menos um, triunfaram por 2-1. Essa foi a única vitória do Tondela no seu historial de confrontos com o Sporting, mas nesses sete jogos a equipa beirã conseguiu dois empates nas suas duas primeiras visitas a Alvalade.

Depois dessa vitória na primeira volta, o Tondela só conseguiu mais três e foi caindo na classificação, estando agora no 16.º lugar, com 31 pontos, com três de vantagem sobre o penúltimo (Nacional) e um atrás do 15.º (Desp. Chaves). Já o Sporting, a partir do momento em que passou a ter um calendário menos carregado, começou a ganhar de forma consistente (já vai nove vitórias seguidas no campeonato) e garantiu que não vai terminar abaixo do terceiro lugar. Uma vitória frente ao Tondela manterá vivas, pelo menos durante um dia, as esperanças “leoninas” de chegar ao segundo lugar – e se o FC Porto perder na Madeira frente ao Nacional, no domingo, a luta pelo segundo posto estende-se por mais uma semana, com o clássico no Dragão.

A acreditar nas muitas notícias que dão como certa a sua saída rumo à Premier League inglesa, Bruno Fernandes poderá fazer neste sábado o seu último jogo em Alvalade com a camisola do Sporting. O médio tem sido, de longe, a grande figura dos “leões” e a sua enorme capacidade goleadora colocou-o na corrida pelo título de melhor marcador do campeonato. Depois dos três que marcou no Jamor ao Belenenses SAD, Bruno Fernandes passou a ter 19, apenas menos dois que o suíço do Benfica Haris Seferovic (21).