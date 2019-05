Profissão: treinador de lançamentos da linha lateral

Foi um dos momentos mais cómicos do Mundial 2018. Com 30 segundos para se jogar num Irão-Espanha e com a “roja” a segurar uma magra vantagem de 1-0, a selecção de Carlos Queiroz ganha um lançamento de linha lateral no seu meio-campo ofensivo. Milad Mohammadi, defesa-esquerdo, pegou na bola e afastou-se alguns metros da linha lateral. Como o objectivo era colocar a bola na área espanhola, Mohammadi tentou uma acrobacia para ser um herói. Olhou para o céu, beijou a bola, deu-lhe um toque com a testa e lá foi ele para o lançamento-cambalhota que iria mudar o destino do Irão no jogo. Deu a cambalhota, mas perdeu o equilíbrio e a bola não lhe saiu das mãos. Nisto tudo, passaram os 30 segundos, o jogo acabou e, em vez de ser um herói, Milad Mohammadi tornou-se viral. Faltaram-lhe lições com aquele que diz ter o emprego mais estranho do mundo.

